Türkiye'nin nüfus açısından en kalabalık 5. şehri olan Antalya, her yıl yerli ve yabancı turistlerin denizlerine akın ettiği şehirlerimizden birisi. Akdeniz'in en güzel sahillerine ev sahipliği yapan Antalya, Akdeniz'in incisi olarak adlandırılıyor. Yalnızca turistik yerleri dikkat çekmeyen Antalya'da birçok yöresel lezzet de bulunuyor. Peki, Antalya'nın neyi meşhur? Antalya'da gezilecek yerler nerelerdir? İşte Antalya'nın yöresel lezzetleri ve gezilecek yerleri...

ANTALYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Deniziyle olduğu kadar mutfak kültürüyle de oldukça sevilen illerimizden Antalya'nın birçok yemeği meşhur. İşte Antalya'nın meşhur yiyecekleri...

Hibeş:

Antalya mutfağına ait bir meze olan hibeş, birkaç dakikada yapılarak tüketilen pratik bir yiyecek.

Tahinli patlıcan közlemesi:

Türk mutfağında bilinen patlıcan közlemesinin, tahinli olarak yapılan versiyonu da Antalyalılara aittir.

Taratorlu piyaz

Antalya'nın en ünlü yemeklerinden birisi, Taratorlu Piyaz. Kuru fasulye ve soğanın yanı sıra haşlanmış yumurta ve tahinin de renk ve lezzet kattığı taratorlu piyazı mutlaka denemelisiniz.

Kuru börek

Antalya'nın hamur işi lezzetlerinde en sevilenlerinden birisi de kuru börek. Genellikle patlıcanlı yapılan kuru börek, Antalya'da sofraların vazgeçilmezi.

Kırmızı tavuk

Kırmızı tavuk, Antalya mutfağının özel lezzetlerinden biri. Antalya usulüyle yapılan bu tavuğu denemeden geçmeyiniz.

Yörük kebabı

Et yemeklerinde bir numara olmayan Antalya'nın bir numaralı et yemeği, yörük kebabı. Erişte servis edilen yörük kebabı, Antalya'nın vazgeçilmezlerinden.

Kulak çorbası

Adının çorba olduğuna bakmayın, tek başına bir kişiyi doyurabilecek dolgunlukta olan bu çorba, içerisinde et, nohut ve mantı barındırıyor.

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

Aspendos Antik Kenti

Antalya'da bulunan Aspendos Antik Kenti, milattan sonra 2. yüzyılda Romalıların yaşadığı şehir.

Manavgat Şelalesi

Ülkemizin en gözde ve önemli şelalerinden birisi manavgat şelalesi.

Köprülü Kanyon

Köprülü Kanyon adı adeta Antalya ile özdeşleşmiş, muhteşem manzarasıyla insanı büyüleyen bir gezi rotası.

Tazı Kanyonu

Diğer adı bilgelik vadisi olan tazı kanyonu, mutlaka görmek isteyeceğiniz yerlerden birisi.

Düden Şelalesi

Antalya'yı simgeleyen tabiat güzelliklerinden Düden Şelalesi, ziyaretçilerini bekliyor.