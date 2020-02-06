Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçındaDemir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maç, 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Ertinç Sezertam yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR ise Erkan Engin.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Charles, Ersan, Eren, Harun, Hakan, Ufuk, Ndinga, Doğukan, Gustavo Blanco

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Papp, Camara, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Yasin, Yatabare

Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarıyla sıkıntılı günler yaşayan Demir Grup Sivasspor, 5-1'lik Gaziantep FK yenilgisinin yaralarını kupada sarmaya çalışacak. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Antalyaspor deplasmanında rövanş için avantaj arayacak.

Antalyaspor'da Nazım Sangare ile Adis Jahovic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Demir Grup Sivasspor'da ise Emre, Marcelo ve Kone sakat, Fernando ise takımla çalışmalara başladı.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Sivasspor maçı 20.30'da başlayacak. Maç Aspor'dan naklen yayınlanacak.