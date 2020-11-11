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  3. Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı

Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Akdeniz ekibi Antalyaspor, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile 3.5 yıllığına anlaşma imzaladı. Anlaşmanın detaylarını Antalyaspor Basın Sözcüsü, Murat Süğlün açıkladı.

Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında sarı-lacivertlilerden ayrılan Ersun Yanal, yeni sezonla birlikte Antalyaspor'un çalıştırıcısı olarak görev alacak. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibine 3.5 yıllık imza atacak. Yanal, bugünden itibaren ise yeni takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayacak. 

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayacak Antalyaspor yaratmak" dedi.

Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3.5 yıllık anlaşma imzaladı

"UZUN VADELİ PLAN YAPIYORUZ"

Ersun Yanal ile uzun vadeli plan yaptıklarını belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gençler ve tecrübeli oyuncuların bir arada oynayacağı başarılı bir takım olacağız. Antalyaspor'un geleceği genç oyuncularla uzun yıllar Türkiye ligini domine ederek, önümüzdeki yıllar şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak istiyoruz. Ersun hocanın da gelmesindeki tek nedenimiz bu. Ersun hocanın düşünceleri de bizim projelerimizle örtüştüğü için geldi. Kısa vadeli programımız yok. Uzun vadeli plan yapıyoruz. Hem taraftarımız hem Türkiye altyapıya önem veren Antalyaspor görecek" diye konuştu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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