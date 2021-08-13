Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ANTALYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Antalya'da , Antalya Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Yasin Kol bu mücadeleyi yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.