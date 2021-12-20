Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Antalyaspor – Kasımpaşa canlı izle | Antalyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik.

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan 21 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Tevfik Özkoç yapıyor.

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA CANLI İZLE

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR

25. RUUD JORGE BOFFIN

4. EDINALDO GOMES PEREIRA

7. DOĞUKAN SİNİK

11. GÜRAY VURAL

12. PAUL OMO MUKAIRU

13. FEDOR KUDRIASHOV

15. ANDREA POLI

16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO

27. HOUSSAM EDDINE GHACHA

77. BÜNYAMİN BALCI

89. VEYSEL SARI

Yedekler

1. DOĞUKAN ÖZKAN

2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS

5. BAHADIR ÖZTÜRK

6. EREN ALBAYRAK

8. NURİ ŞAHİN

9. HAJI AMIR WRIGHT

10. DENI MILOSEVIC

18. ERSİN ZEHİR

23. AMILTON MINERVINO DA SILVA

41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Teknik Sorumlu

ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

4. RYAN HENK DONK

7. MICHAL TRAVNIK

10. HARIS HAJRADINOVIC

13. VALENTIN EYSSERIC

14. NICOLAI MICK KOFOED JORGENSEN

18. EVREN EREN ELMALI

19. UMUT DİLAN BOZOK

25. TOMAS BRECKA

34. DOĞUCAN HASPOLAT

94. FLORENT HADERGJONAJ

Yedekler

22. ERDEM CANPOLAT

23. HARUN TEKİN

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

17. AHMET EMİN ENGİN

20. SAKIB AYTAÇ

21. KEVIN VARGA

26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM

27. TAHA VEYSEL KEMENDİ

80. HASAN EMRE YEŞİLYURT

