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Antalyaspor – Kasımpaşa canlı izle | Antalyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Antalyaspor – Kasımpaşa canlı izle | Antalyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Antalyaspor – Kasımpaşa canlı izle | Antalyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 18.hafta heyecanı hafta içi oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Antalyaspor ile  Kasımpaşa arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Antalyaspor – Kasımpaşa canlı izle | Antalyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki başlıklarına haberimizde yer verdik. 

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan  21 Aralık 2021 Salı günü Antalya Stadyumu’nda saat 17.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Tevfik Özkoç yapıyor. 

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA CANLI İZLE 

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 18.haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa BeIN Sports HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ANTALYASPOR – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

ANTALYASPOR 

25. RUUD JORGE BOFFIN
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
7. DOĞUKAN SİNİK
11. GÜRAY VURAL
12. PAUL OMO MUKAIRU
13. FEDOR KUDRIASHOV
15. ANDREA POLI
16. ALFREDO KULEMBE RIBEIRO
27. HOUSSAM EDDINE GHACHA
77. BÜNYAMİN BALCI
89. VEYSEL SARI

 Yedekler

1. DOĞUKAN ÖZKAN
2. SHEREL CONSTANCİO FLORANUS
5. BAHADIR ÖZTÜRK
6. EREN ALBAYRAK
8. NURİ ŞAHİN
9. HAJI AMIR WRIGHT
10. DENI MILOSEVIC
18. ERSİN ZEHİR
23. AMILTON MINERVINO DA SILVA
41. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Teknik Sorumlu

ALFONS FRANCISCUS GROENENDIJK

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
4. RYAN HENK DONK
7. MICHAL TRAVNIK
10. HARIS HAJRADINOVIC
13. VALENTIN EYSSERIC
14. NICOLAI MICK KOFOED JORGENSEN
18. EVREN EREN ELMALI
19. UMUT DİLAN BOZOK
25. TOMAS BRECKA
34. DOĞUCAN HASPOLAT
94. FLORENT HADERGJONAJ

 Yedekler

22. ERDEM CANPOLAT
23. HARUN TEKİN
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
17. AHMET EMİN ENGİN
20. SAKIB AYTAÇ
21. KEVIN VARGA
26. MEHMET FEYZİ YILDIRIM
27. TAHA VEYSEL KEMENDİ
80. HASAN EMRE YEŞİLYURT
 

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