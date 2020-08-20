Antalyaspor, Nuri Şahin'i kadrosuna kattı!

Antalyaspor, transfer döneminin başından itibaren listesinde 1. sırada bulunan Nuri Şahin transferinde mutlu sona ulaştı. Milli futbolcuyu 2 yıllık sözleşme ile kadrosuna katan Akdeniz ekibi, gündem yaratacak transferlerine devam etmiş oldu.

Kırmızı-Beyazlılar, ilk olarak sosyal medya üzerinden 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşıldığını duyurdu. Son olarak Almanya Bundesliga’nın ekiplerinden Werder Bremen’in formasını giyen deneyimli oyuncu, Kırmızı-Beyazlılar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

"ATA'MIZIN DA SÖYLEDİĞİ GİBİ"

Yıldız oyuncu, transferinin ardından şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata’mızın da söylediği gibi ‘Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, biz Antalyaspor’uz diyorum. Biz Antalyaspor’uz.”

Nuri kariyerinde daha önce Borussia Dortmund, Liverpool ve Real Madrid gibi devlerin formasını giymişti. Milli futbolcu, geçen sezon ise Werder Bremen forması altında 17 maça çıkıp, 4 asist yaptı.