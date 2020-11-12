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  3. Antalyaspor'da 4 ismin koronavirüs test sonucu sonucu pozitif çıktı!

Antalyaspor'da 4 ismin koronavirüs test sonucu sonucu pozitif çıktı!

Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada koronavirüs test pozitif sonucu çıkan isimlerin tedavi sürecine belirlenen protokoller çerçevesinde başlandığı belirtildi.

Antalyaspor'da 4 ismin koronavirüs test sonucu sonucu pozitif çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

Antalyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif sonuç alındığını belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

"Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır.

Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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