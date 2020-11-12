Antalyaspor'da 4 ismin koronavirüs test sonucu sonucu pozitif çıktı!
Antalyaspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada koronavirüs test pozitif sonucu çıkan isimlerin tedavi sürecine belirlenen protokoller çerçevesinde başlandığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Antalyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif sonuç alındığını belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:
"Futbolcularımız, teknik ve destek ekibimize yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuz ve 1 personelimizde pozitif sonuç alınmıştır.
Futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır."