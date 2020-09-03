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Antalyaspor'da 5 kişi pozitif!

Süper Lig'e hazırlıklar devam ederken kulüplere yapılan rutin koronavirüs testlerinde Antalyaspor şok yaşıyor.

Antalyaspor'da 5 kişi pozitif!

Son dakika haberine göre, Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi Antalyaspor, yaptığı açıklamada kulüp çalışanlarından 5 kişide koronavirüsüne rastlandığını belirtti.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

Onur Çelik
Spor Editörü


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