Son dakika | Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Son dakika haberi... Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayırdı.

Fraport TAV Antalyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ersun Yanal'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği ifade edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz."

Yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, bu ismin yarın açıklanabileceği belirtildi.