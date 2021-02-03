Antalyaspor'dan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a tepki

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ilec 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maça ilişkin dikkat çken açıklamalara bulundu.

Sergen Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1 puan kaybetmekten iyidir. Kazansaydık çok güzel olurdu. Çok da konuşacağım bir şey yok bu maçla ilgili. Yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik, sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, bence böyle oynanmamalı. Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzonspor ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz.

"Bugün çok sinirliyim, kusura bakmayın. Bu böyle devam etmeyecek. Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor... Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı."

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası yapılan basın toplantısında, oyunun tek taraflı geçtiğini, maç boyunca gol pozisyonlarına girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla pozisyona girmeye başladıklarını anlatan Yalçın, "Pozisyonları değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Yarım pozisyona giremeyen takımdan gol yedik. Bu bahaneler beni teselli etmiyor. Belki sizi teselli eder. Kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanıp daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama bugün için kısmet olmadı." diye konuştu.

Defansif ağırlıklı oynayan bir takıma karşı pozisyon üretmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Çocuklar ellerinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "İkinci yarıda orta sahayı değiştirdiniz. İlerleyen maçlar için kadro revizyonu anlamına geliyor mu?" sorusu üzerine Yalçın, "Futbolcularım 3 günde bir maç oynuyor. Doğal olarak bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yakın olan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değiştirmek rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar, yoruluyorlar. Üç oyuncumuz yoktu. Mensah da haftaya cezalı oldu. Oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları oyunun belirli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'DAN TEPKİ

Sergen Yalçın'ın "Bu maçla ilgili pek fazla konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular... Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, böyle oynanmamalı bence." şeklindeki sözleri üzerine Antalyaspor'un sosyal medya hesabında Hakan Özmert'in yüzü paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz" ifadesine yer verildi.

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedefleri olduğunu, bu hedeflere teknik direktör Sergen Yalçın ile başarılı bir şekilde yürüdüğünü söyledi.

Antalyaspor'un transfer yasağı olan tek takım olduğuna dikkati çeken Yanal, bu durumun kendilerine hem dezavantaj hem de avantaj getirdiğini kaydetti.

Gençlerle deneyimi olan oyuncuların karmasıyla önemli bir yol yürüdüklerini düşündüğünü aktaran Yanal, "Haftada 2 maç yapıyoruz. Çok yoğun bir trafik var. Hepimiz stresli, gerginiz. Bu gerginlikler zaman zaman farklı yorumlara neden oluyor. İnsanlarımızın pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarında en büyük eğlenceleri futbol oldu." diye konuştu.

"Futbola değişik kurallar geldi." diyen Yanal, şöyle devam etti:

"En önemlisi VAR sistemiydi. Çok tartışıldı. Hatalar oluyor ancak hatalarla beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Herkes şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, problem yaşıyorsan ve bunu defalarca tekrarlıyorsan stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı. Çok sinirlendim. Takım da çok sinirlendi. Takım soyunma odasında farklı tepkiler göstermeye başladı. Bazı yayın organlarında yorumcular oyunu eleştirebilir. Çok haklılar. 'İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto yap.' diyorlar. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz."

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini savunan Yanal, "Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebiliriz bazılarında da baş edebiliriz, biz daha iyiyiz. Biz hakemle baş edemedik. Büyük hatalar oluyor. 'Beşiktaş bizi yenemez.' iddiasında değilim. Burada bir problem var. Bu problemi çözemiyoruz. VAR'ı getirdik. VAR da bu sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı." ifadelerini kullandı.