Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!
Taraftarlar tarafından uzunca bir süredir beklenen ancak bir türlü tanıtılmayan Antalyaspor'un formaları sonunda görücüye çıktı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından formasını duyurdu.
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fraport TAV Antalyaspor'un formaları da görücüye çıktı. Taraftarları tarafından merakla beklenen formalar "2021-22 sezonu tarih kokan formalar" yazılarak sosyal medya hesabından duyuruldu.
Kulübün Twitter adresinden paylaşılan formalar "Koskoca tarih, sol yanında duran armanda saklı!" sloganıyla satışa sunuldu.
? Koskoca tarih, sol yanında duran armanda saklı!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 8, 2021
Hemen satın almak için ? https://t.co/2fPq4YgNGo#TarihKokanFormalar pic.twitter.com/M19zgCc6ID