Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftarlar tarafından uzunca bir süredir beklenen ancak bir türlü tanıtılmayan Antalyaspor'un formaları sonunda görücüye çıktı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından formasını duyurdu.

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