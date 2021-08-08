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Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

Taraftarlar tarafından uzunca bir süredir beklenen ancak bir türlü tanıtılmayan Antalyaspor'un formaları sonunda görücüye çıktı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından formasını duyurdu.

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fraport TAV Antalyaspor'un formaları da görücüye çıktı. Taraftarları tarafından merakla beklenen formalar "2021-22 sezonu tarih kokan formalar" yazılarak sosyal medya hesabından duyuruldu.

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

Kulübün Twitter adresinden paylaşılan formalar "Koskoca tarih, sol yanında duran armanda saklı!" sloganıyla satışa sunuldu.

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

Antalyaspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı!

 

 

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