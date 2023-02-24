Ante Aralica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Aralica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Aralica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Aralica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ante Aralica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Aralica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ante Aralica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Aralica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Aralica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Aralica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Aralica 23 Temmuz 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Aralica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Aralica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ante Aralica'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ante Aralica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Aralica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Ante Aralica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Aralica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

31 Ocak 2014 yılında Spansko

1 Ağustos 2014 yılında NK Lucko

13 Şubat 2015 yılında NK Lokomotiva

14 Şubat 2015 yılında NK Lucko

17 Ocak 2016 yılında NK Lokomotiva

20 Temmuz 2016 yılında NK Sesvete

31 Aralık 2016 yılında NK Lokomotiva

10 Şubat 2017 yılında NK Rudes

20 Aralık 2017 yılında NK Lokomotiva

11 Ocak 2018 yılında Lok. Plovdiv

9 Ocak 2021 yılında FC Hermannstadt

30 Temmuz 2021 yılında KF Vllaznia

Ante Aralica kimdir

Ante Aralica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Aralica şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Špansko (2004-2008), NK Zagreb (2008-2014)

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Ante Aralica nereli

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