Ante Kavelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Kavelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Kavelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ante Kavelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ante Kavelj 26 Ağustos 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ante Kavelj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Kavelj'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Ante Kavelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ante Kavelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında RNK Split U17
17 Ağustos 2021 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Ante Kavelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ante Kavelj şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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