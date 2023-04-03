Ante Kavelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Kavelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ante Kavelj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Kavelj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.