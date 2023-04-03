Ante Prusina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Prusina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ante Prusina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ante Prusina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.