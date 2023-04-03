Ante Prusina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Prusina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Prusina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ante Prusina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ante Prusina 15 Şubat 2005 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ante Prusina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Ante Prusina, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ante Prusina'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ante Prusina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ante Prusina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında S. Brijeg U17
31 Ağustos 2021 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Ante Prusina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ante Prusina şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Ante Prusina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bosna-Hersek U17 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.
Bosna-Hersek U16 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
Bosna-Hersek U15 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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