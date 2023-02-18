Ante Vrljicak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ante Vrljicak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ante Vrljicak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ante Vrljicak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ante Vrljicak 26 Nisan 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ante Vrljičak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ante Vrljicak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ante Vrljicak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 6 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ante Vrljicak'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ante Vrljicak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ante Vrljicak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ante Vrljicak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ante Vrljicak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk Split II

15 Şubat 2017 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2017 yılında Hajduk Split II

7 Temmuz 2017 yılında Slaven Belupo

20 Temmuz 2018 yılında Zrinjski Mostar

18 Ocak 2019 yılında Slaven Belupo

22 Temmuz 2019 yılında NK Bravo

31 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

6 Ekim 2020 yılında Croat. Zmijavci

Ante Vrljicak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ante Vrljicak şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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