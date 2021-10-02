Antefleksiyon ne demek, TDK'ya göre Antefleksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antefleksiyon ne demek? Antefleksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antefleksiyon kelimesi. Peki antefleksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antefleksiyon nedir, antefleksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Antefleksiyon kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Antefleksiyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ANTEFLEKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antefleksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antefleksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antefleksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir organın özellikle döl yatağının öne doğru bükülmesi

