Anthony Abawula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Abawula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Abawula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Abawula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Abawula 23 Ağustos 1990 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Abawula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. Anthony Abawula'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Abawula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Abawula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Abawula şuan Doma United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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