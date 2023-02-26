Anthony Bedoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Bedoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Bedoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Bedoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Bedoya 26 Ocak 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Patricio Bedoya Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Bedoya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini U.S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Bedoya'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Bedoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthonybedoya27/

Anthony Bedoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Bedoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Bedoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Bedoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2013 yılında Independiente B

25 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2016 yılında Barca SC U20

17 Mayıs 2016 yılında Toreros FC

31 Aralık 2016 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2017 yılında Barcelona SC B

6 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2018 yılında Barcelona SC B

3 Ocak 2019 yılında Dep. Cuenca

12 Haziran 2019 yılında SD Aucas

31 Aralık 2019 yılında Dep. Cuenca

4 Ocak 2020 yılında Barcelona SC

12 Ekim 2020 yılında Dep. Cuenca

24 Mart 2021 yılında Azuriz FC

16 Temmuz 2021 yılında Guayaquil City

3 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

Anthony Bedoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Bedoya şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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