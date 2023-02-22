Anthony Belmonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Belmonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Belmonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Belmonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Belmonte 16 Ekim 1995 tarihinde Istres şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Belmonte Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Anthony Belmonte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Belmonte'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Belmonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Belmonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Belmonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Belmonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Istres

1 Temmuz 2015 yılında Dijon

31 Ağustos 2017 yılında Levski Sofia

16 Temmuz 2019 yılında Grenoble

3 Ağustos 2022 yılında APO Levadiakos

Anthony Belmonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Belmonte şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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