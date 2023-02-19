Anthony Cutti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Cutti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Cutti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Cutti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Cutti 30 Temmuz 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Emiliano Cutti Pírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Cutti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Cutti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Cutti'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Cutti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Cutti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Cutti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Cutti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Defensor U19

1 Ocak 2020 yılında Defensor

27 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

14 Mart 2022 yılında Villa Española

31 Aralık 2022 yılında Cerro Largo

Anthony Cutti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Cutti şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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