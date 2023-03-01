Anthony Driscoll Glennon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Driscoll Glennon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Driscoll Glennon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Driscoll Glennon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Driscoll Glennon 26 Kasım 1999 tarihinde Bootle şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Anthony David Driscoll-Glennon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Driscoll Glennon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Anthony Driscoll Glennon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Driscoll Glennon'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anthony Driscoll Glennon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AnthonyGlennon1

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http://www.instagram.com/anthonyglennon45/

Anthony Driscoll Glennon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Driscoll Glennon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Anthony Driscoll Glennon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Driscoll Glennon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2018 yılında Burnley U21

7 Ocak 2020 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2020 yılında Burnley U21

7 Ocak 2022 yılında Barrow

31 Mayıs 2022 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2022 yılında Grimsby Town

Anthony Driscoll Glennon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Driscoll Glennon şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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