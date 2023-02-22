Anthony Mounier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Mounier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Mounier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Mounier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Mounier 27 Eylül 1987 tarihinde Aubenas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Mounier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Anthony Mounier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Anthony Mounier'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Mounier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Mounier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Mounier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Mounier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Olimpik Lyon

31 Ağustos 2009 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2012 yılında Montpellier

29 Ağustos 2015 yılında Bologna

31 Ocak 2017 yılında Atalanta

30 Haziran 2017 yılında Bologna

31 Ağustos 2017 yılında Panathinaikos

1 Ocak 2020 yılında Panetolikos

30 Eylül 2020 yılında Apollon Smyrnis

17 Eylül 2021 yılında GS Kallithea

Anthony Mounier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Mounier şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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