Anthony Odinakachi Anaeto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Odinakachi Anaeto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Odinakachi Anaeto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Odinakachi Anaeto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Odinakachi Anaeto 16 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Odinakachi Anaeto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Anthony Odinakachi Anaeto, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Anthony Odinakachi Anaeto'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Odinakachi Anaeto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Odinakachi Anaeto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Odinakachi Anaeto şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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