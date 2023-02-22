Anthony Okachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Okachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Okachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Okachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Okachi 6 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Okachi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Anthony Okachi'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anthony Okachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Okachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Okachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Okachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Shooting Stars

29 Mart 2019 yılında FK Jerv

31 Aralık 2019 yılında Abia Comets FC

Anthony Okachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Okachi şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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