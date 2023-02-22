Anthony Okemmiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Okemmiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Okemmiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Okemmiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Okemmiri 8 Nisan 1987 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Okemmiri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Anthony Okemmiri'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Okemmiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Okemmiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Abia Warriors
Anthony Okemmiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Okemmiri şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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