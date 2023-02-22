Anthony Okemmiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Okemmiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anthony Okemmiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Okemmiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.