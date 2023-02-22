Anthony Omaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Omaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Omaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Omaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Omaka 2 Ekim 1995 tarihinde Abakaliki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Chukwudi Omaka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Omaka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Havens SMC yapmaktadır. Anthony Omaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Omaka'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Omaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Omaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Sunshine Stars
1 Eylül 2020 yılında Enyimba Aba
31 Mart 2022 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Kwara United
Anthony Omaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Omaka şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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