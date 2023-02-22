Anthony Omaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Omaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anthony Omaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Omaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.