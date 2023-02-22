Anthony Yeful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Yeful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anthony Yeful kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anthony Yeful ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.