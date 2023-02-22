Anthony Yeful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Yeful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Yeful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anthony Yeful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anthony Yeful {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anthony Yeful Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Anthony Yeful'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anthony Yeful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anthony Yeful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Kanemi Warriors
Anthony Yeful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anthony Yeful şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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