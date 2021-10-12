Antibiyotik Tedavisi ne demek, TDK'ya göre Antibiyotik Tedavisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antibiyotik tedavisi ne demek? Antibiyotik tedavisi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antibiyotik tedavisi kelimesi. Peki antibiyotik tedavisi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antibiyotik tedavisi nedir, antibiyotik tedavisi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antibiyotik tedavisi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre antibiyotik tedavisi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antibiyotiğin gelişmeyi durdurucu veya öldürücü etkisinden yararlanılarak yapılan tedavi

