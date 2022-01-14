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Antiemperyalizm ne demek, TDK'ya göre Antiemperyalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antiemperyalizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antiemperyalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antiemperyalizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antiemperyalizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antiemperyalizm ne demek, TDK'ya göre Antiemperyalizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antiemperyalizm ne demek? Antiemperyalizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antiemperyalizm kelimesi. Peki antiemperyalizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antiemperyalizm nedir, antiemperyalizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANTİEMPERYALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antiemperyalizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antiemperyalizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antiemperyalizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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