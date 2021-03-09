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Antigua ve Barbuda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Antigua ve Barbuda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Antigua ve Barbuda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

Antigua ve Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir.

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti?

“Saint John's” şehri Antigua ve Barbuda'nın başkentidir.

Antigua ve Barbuda'nın Para Birimi Nedir?

“Doğu Karayip Doları”Antigua ve Barbuda'nın para birimidir.

Antigua ve Barbuda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Antigua ve Barbuda'nın telefon alan kodu : + 1268

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

Antigua ve Barbuda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Saint John's

Antigua ve Barbuda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Antigua and Barbuda

Antigua ve Barbuda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Saint John's

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

Antigua ve Barbuda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

Antigua ve Barbuda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Antigua ve Barbuda'nın Bayrağı Nasıldır?

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