Antioksidan ne demek, TDK'ya göre Antioksidan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antioksidan ne demek? Antioksidan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antioksidan kelimesi. Peki antioksidan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antioksidan nedir, antioksidan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİOKSİDAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antioksidan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antioksidan kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antioksidan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle yağların, yağlı besinlerin uzun süre saklanabilmesi, beyaz renkli sebze ve meyvelerin kararmasının önlenmesi için kullanılan madde

- Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde

