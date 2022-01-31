Antiplak ne demek, TDK'ya göre Antiplak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antiplak ne demek? Antiplak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antiplak kelimesi. Peki antiplak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antiplak nedir, antiplak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANTİPLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antiplak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Antiplak kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antiplak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diş plağının dişin yüzeyine tutunmasını engelleyen madde

