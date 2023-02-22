Anto Breslin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anto Breslin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anto Breslin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anto Breslin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anto Breslin 13 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Breslin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anto Breslin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anto Breslin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anto Breslin'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Anto Breslin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anto Breslin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anto Breslin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anto Breslin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2015 yılında Wolves U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Longford Town

1 Ocak 2020 yılında Bohemians

1 Ocak 2022 yılında St. Pat's

Anto Breslin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anto Breslin şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Anto Breslin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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