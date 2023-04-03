Anton Chebykin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Chebykin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Chebykin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Chebykin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Chebykin 31 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чебыкин Антон Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Chebykin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Chebykin'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Chebykin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Chebykin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Chebykin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Chebykin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2021 yılında Ural 2

Anton Chebykin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Chebykin şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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