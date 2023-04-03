Anton Hrafn Hallgrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Hrafn Hallgrimsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Hrafn Hallgrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Hrafn Hallgrimsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Hrafn Hallgrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Hrafn Hallgrimsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Hrafn Hallgrimsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Hrafn Hallgrimsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Hrafn Hallgrimsson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Hrafn Hallgrimsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Hrafn Hallgrimsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Anton Hrafn Hallgrimssonboyu ve yaşı kaç

Anton Hrafn Hallgrimsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Hrafn Hallgrimsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Mart 2019 yılında Úlfarnir

28 Kasım 2019 yılında Fram U19

2 Temmuz 2021 yılında Fram Reykjavík

26 Şubat 2022 yılında Úlfarnir

26 Temmuz 2022 yılında Fram Reykjavík

27 Temmuz 2022 yılında ÍR

16 Ekim 2022 yılında Fram Reykjavík

Anton Hrafn Hallgrimsson kimdir

Anton Hrafn Hallgrimsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Hrafn Hallgrimsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anton Hrafn Hallgrimsson nereli

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