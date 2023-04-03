Anton Huttel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Huttel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anton Huttel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Huttel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.