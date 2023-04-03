Anton Huttel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Huttel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Huttel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anton Huttel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anton Huttel 11 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anton Huttel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Huttel'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Anton Huttel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anton Huttel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Anton Huttel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anton Huttel şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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