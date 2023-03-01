Antoni Sarcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoni Sarcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoni Sarcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoni Sarcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoni Sarcevic 13 Mart 1992 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Antoni Charles Sarcevic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoni Sarcevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coda Independent Sports yapmaktadır. Antoni Sarcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 22 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Antoni Sarcevic'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoni Sarcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoni Sarcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoni Sarcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoni Sarcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Crewe Alexandra

1 Ekim 2010 yılında Chester

1 Aralık 2010 yılında Crewe Alexandra

18 Kasım 2011 yılında Chester

1 Temmuz 2013 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2016 yılında Shrewsbury

9 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2017 yılında Plymouth Argyle

15 Temmuz 2020 yılında Bolton

22 Ekim 2021 yılında Stockport

Antoni Sarcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoni Sarcevic şuan Stockport County takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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