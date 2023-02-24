Antonio Arsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Arsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Arsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Arsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Arsov 21 Haziran 1996 tarihinde Dupnitsa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антонио Асенов Арсов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Arsov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Arsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Arsov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Arsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Arsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Arsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Arsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

Antonio Arsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Arsov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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