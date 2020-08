Antonio Banderas: Koronavirüse yakalandımSosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Banderas, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Banderas, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ANTONİO BANDERAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

10 Ağustos 1960 günü dünyaya gelen Banderas'ın çocukluğu, faşist Franco'nun baskıcı rejiminin en yoğun hissedildiği yıllara rastladı. Oldukça cana yakın bir çocuk olan Antonio, gelecekte büyük bir insan olmanın hayallerini kurdu. İlk zamanlar iyi bir futbolcu olmayı planlayan Banderas, ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine bu sevdasından erken yaşta vazgeçmek zorunda kaldı.

Oyunculuğa olan yatkınlığını, Milos Forman'ın beğeni toplayan filmi "Hair" ( 1979 ) ile keşfeden aktör, ailesinin bütün itirazlarına rağmen daha 10 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte kurduğu tiyatro topluluğuyla birlikte İspanya'yı dolaşarak sokak gösterileri yaptı. 1981 yılında Madrid'e geçtikten kısa bir süre sonra kendini ispatlama fırsatı yakalayan aktör, İspanya Ulusal Tiyatrosu'na girmeye hak kazandı.

Tiyatro yıllarında ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar ile tanışan aktör, bu yetenekli ve hırçın yönetmenle birlikte sinemaya adım attı. Almadovar'ın zekasına ve sinemaya bakışına hayran kalan aktör, İspanya'da yeni bir film endüstrisi kurmaya çalışan yönetmene yardımcı olmaya karar verdi. 1982 yılında yönetmenin "Labyrinth of Passion" adlı seks komedisinde rol alan Banderas, "Women on the Verge of a Nervous Breakdown" ve "Law of Desire" gibi filmlerde Almadovar ile çalışma fırsatı buldu.

1983 yılında film endüstrisine ilk adımını atan Banderas, 1990 yılında Almadovar'ın "Tie Me Up! Tie Me Down!" adlı filminde bir porno yıldızını kaçıran ve kendisine aşık olana kadar onu yatakta bağlı tutan karizmatik bir akıl hastasını canlandırdı. Bu filmin ardından rotasını Hollywood'a çeviren aktör, Arne Glimcher'in Pulitzer ödüllü bir romandan uyarladığı "The Mambo Kings" adlı filmde rol aldı. Henüz çok genç ve tecrübesiz olan Banderas, bu filmde oynayabilmek için Berlitz Okulu'nda eğitim alarak İngilizce'sini düzeltti.

"Hak etmediğim herhangi bir şeyi almak istemem, ama eğer daha fazla

para öneriliyorsa, ben de aptal değilim."

Antonio BANDERAS

1993 yılında başrollerinde Tom Hanks ve Denzel Washington'ın yer aldığı "Philedelphia" adlı filmde aids'e yakalanan sevgilisine moral vermeye çalışan bir eşcinseli canlandırdı. Daha önce Almadovar'ın "Law of Desire" gibi filmlerinde eşcinsel karakterleri canlandıran Banderas, Jonathan Demme'nin bu filminde hiç zorlanmadı. Karmaşık karakterleri oynamaktan büyük zevk alan aktör, sırasıyla Jeremy Irons, Meryl Streep ve Glenn Close gibi oyuncuların yer aldığı "The House of the Spirits" ( 1993 ), Neil Jordan'ın "Interview With the Vampire", Salma Hayek'li "Desperado" ( 1995 ) adlı filmlerle üne kavuştu. Sylvester Stallone ile birlikte oynadığı "Assasins"( 1995 ) adlı filmde acımasız profesyonel bir katili canlandıran aktör, oynadığı her rolü başarıyla ekrana yansıttı.

1995 yılında "Two Much" adlı filmde birlikte rol aldığı Melanie Griffith'e aşık olan aktör, sekiz yıllık eşi Ana Leza'dan boşandı ve bir yıl sonra Griffith ile evlendi. Kariyerindeki tek müzikal film olan "Evita"da Madonna ile birlikte oynayan aktör, 1998 yılında Catherine Zeta Jones ile birlikte "The Mask of Zorro" adlı ticari filmde oynadı. 1999 yılında, Michael Crichton'ın X. yüzyılda insan yiyen canavarları konu alan "Eaters of the Dead" adlı romanından uyarlanan "The 13th Warrior" adlı filmde başrol oynadı.

Aynı yıl ilk yönetmenlik denemesine imza atan aktör, Griffith'in başrol oynadığı "Crazy in Alabama"yi çekti. Bu filmin ardından Woody Harrelson ile birlikte Rod Shelton'ın "Play it to the Bone" adlı boks konulu filminde oynadı. 2000 yılı içerisinde, kızıl gerdanlı İncil müjdecisi ile seri cinayetler işleyen bir katilin maceralarını konu alan " The White River Kid " adlı filmde başrol oynayan aktör, aynı yıl, başka bir dünyada akıl dolu bir yaşamın sürdüğüne dair izler bulan bir dil bilimciyi canlandırdığı "The Sparrow" adlı filmde rol aldı.

Banderas'ın 2001 yolında Robert Rodriguez'in yazıp yönettiği "Spy Kids" (Çılgın Çocuklar) isimli komedi filminde oynadı.

Filmleri :

Yönetmen :

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

2006 - Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1999 - Alabama'da Çılgınlık (Sinema Filmi)

Senaryo :

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2014 - Akil (Sinema Filmi)

2013 - Kahraman Şövalye (Sinema Filmi)

2012 - Autómata (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 - The 33 (Mario Sepúlveda) (Sinema Filmi)

2015 - Süngerbob Karepantolon 3D (Alameda Jack) (Sinema Filmi)

2014 - Knight Of Cups (Sinema Filmi)

2014 - Cehennem Melekleri 3 (Galgo) (Sinema Filmi)

2013 - Ustura Dönüyor (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2013 - Solo (Sinema Filmi)

2013 - Kahraman Şövalye (Sir Clorex (voice)) (Sinema Filmi)

2013 - Aklımı Oynatacağım (León) (Sinema Filmi)

2012 - Hayalimdeki Aşk (Sinema Filmi)

2012 - Autómata (Jacq Vaucan) (Sinema Filmi)

2011 - İçinde Yaşadığım Deri (Dr. Robert Ledgard) (Sinema Filmi)

2011 - Çizmeli Kedi (Çizmeli Kedi - Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Çapraz Ateş (Sinema Filmi)

2011 - The Big Bang (Ned Cruz) (Sinema Filmi)

2011 - Kara Altın (Emir Nesib) (Sinema Filmi)

2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Çizmeli Kedi-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 - Uzun Boylu Esmer Adam (Greg) (Sinema Filmi)

2010 - The 82nd Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2010 - Dali (Salvador Dali) (Sinema Filmi)

2009 - Son Oyun (Gabriel Martin) (Sinema Filmi)

2008 - The Other Man (Ralph) (Sinema Filmi)

2008 - Chevolution (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - Annemin Yeni Sevgilisi (Tommy Lucero / Martinez) (Sinema Filmi)

2007 - Şrek 3 ((Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2007 - Sınır Ötesi (Alfonso Diaz ) (Sinema Filmi)

2007 - Shrek Yılbaşı Özel (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Confessions of a Superhero (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Kuralsızlar (Pierre Dulaine) (Sinema Filmi)

2005 - Zorro Efsanesi (Zorro) (Sinema Filmi)

2004 - Şrek 2 (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2003 - Spy Kids 3-D: Oyun Bitti (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2003 - Kayıp Hayatlar (Carlos Rueda) (Sinema Filmi)

2003 - Bir Zamanlar Meksika'da (El Mariachi ) (Sinema Filmi)

2003 - And Starring Pancho Villa As H... (Pancho Villa) (TV Filmi)

2002 - Öldüren Kadın (Nicolas Bardo) (Sinema Filmi)

2002 - Çılgın Çocuklar 2 (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2002 - Frida (David Alfaro Siqueiros) (Sinema Filmi)

2002 - Balistik (Jeremiah Ecks) (Sinema Filmi)

2001 - Çılgın Çocuklar (Gregorio Cortez) (Sinema Filmi)

2001 - I Love Lucy's 50th Anniversary... (Kendisi) (TV Filmi)

2001 - Günahkar (Luis Antonio Vargas) (Sinema Filmi)

2001 - Gizemli Keşif (Baba Matt Gutierrez) (Sinema Filmi)

1999 - Ölümüne Kadar (Cesar Dominguez) (Sinema Filmi)

1999 - Çorap Söküğü (Morales Pittman) (Sinema Filmi)

1999 - 13üncü Savaşçı (Arap Ahmad Ibn Fadlan) (Sinema Filmi)

1998 - Zorro (Alejandro Murrieta / Zorro) (Sinema Filmi)

1998 - The 70th Annual Academy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

1996 - Evita (Che Guevara) (Sinema Filmi)

1995 - Two Much (Art Dodge) (Sinema Filmi)

1995 - Suikastçı (Miguel Bain) (Sinema Filmi)

1995 - Miami Rhapsody (Antonio) (Sinema Filmi)

1995 - Dört Oda (The Man) (Sinema Filmi)

1995 - Desperado (El Mariachi) (Sinema Filmi)

1995 - Asla Yabancılarla Konuşma (Tony Ramirez) (Sinema Filmi)

1994 - Vampirle Görüşme (Armand) (Sinema Filmi)

1994 - Aşk ve Gölge (Francisco) (Sinema Filmi)

1993 - Öfke (Marcos) (Sinema Filmi)

1993 - Ruhlar Evi (Pedro Tercero García) (Sinema Filmi)

1993 - Philadelphia (Miguel Alvarez) (Sinema Filmi)

1992 - The Mambo Kings (Nestor Castillo) (Sinema Filmi)

1991 - Madonna İle Yatakta (Kendisi) (Sinema Filmi)

1990 - Bağla Beni (Ricky) (Sinema Filmi)

1990 - Against The Wind (Juan) (Sinema Filmi)

1989 - Si Te Dicen Que Caí (Marcos) (Sinema Filmi)

1989 - La Blanca Paloma (Mario) (Sinema Filmi)

1989 - Bajarse Al Moro (Alberto) (Sinema Filmi)

1988 - Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadın (Carlos) (Sinema Filmi)

1988 - Bâton Rouge (Antonio) (Sinema Filmi)

1987 - Tutku Kanunu (Antonio Benítez) (Sinema Filmi)

1986 - Puzzle (Sinema Filmi)

1986 - Matador (Ángel) (Sinema Filmi)

1984 - Los Zancos (Alberto) (Sinema Filmi)

1984 - Cinema 3 (Kendisi) (TV Dizisi) (12 Bölüm)

1982 - Tutku Labirenti (Sadec) (Sinema Filmi)

Müzik :

2003 - Bir Zamanlar Meksika'da (Sinema Filmi)