Antonio Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Caballero 6 Ocak 1994 tarihinde Martos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jesús Caballero Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Caballero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport-Management yapmaktadır. Antonio Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Caballero'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Martos CD

31 Ağustos 2014 yılında Lucena

1 Ocak 2015 yılında Torredonjimeno

1 Temmuz 2015 yılında Mancha Real

15 Ocak 2016 yılında Elche Ilicitano

2 Ağustos 2017 yılında Bouzas

10 Temmuz 2018 yılında Castellón

1 Temmuz 2019 yılında CD Badajoz

21 Ağustos 2020 yılında CD Mirandés

26 Temmuz 2021 yılında UCAM Murcia

1 Ocak 2022 yılında San Fernando CD

12 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

Antonio Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Caballero şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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