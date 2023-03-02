Antonio Casas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Casas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Casas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Casas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Casas 30 Mart 2000 tarihinde La Rambla (Córdoba) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Manuel Casas Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Casas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Antonio Casas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Casas'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Casas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/antoniocasas_9

http://www.instagram.com/antoniocasas9/?hl=es

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Antonio Casas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Casas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Casas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Casas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2020 yılında Sevilla Atl.

6 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Antonio Casas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Casas şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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