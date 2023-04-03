Antonio Klaric Kukuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Klaric Kukuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonio Klaric Kukuz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Klaric Kukuz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.