Antonio Klaric Kukuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Klaric Kukuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Klaric Kukuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonio Klaric Kukuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonio Klaric Kukuz 10 Nisan 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Klarić-Kukuz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonio Klaric Kukuz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Klaric Kukuz, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Klaric Kukuz'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Antonio Klaric Kukuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonio Klaric Kukuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2015 yılında Junak Sinj Jgd
9 Şubat 2018 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U19
Antonio Klaric Kukuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonio Klaric Kukuz şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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