Antonio Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Luna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Luna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Luna 17 Mart 1991 tarihinde Son Servera şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Manuel Luna Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Luna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sur yapmaktadır. Antonio Luna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Luna'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Luna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoniiioluna/

Antonio Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2010 yılında Sevilla

1 Ocak 2011 yılında UD Almería

30 Haziran 2011 yılında Sevilla

8 Ocak 2013 yılında Mallorca

30 Haziran 2013 yılında Sevilla

1 Temmuz 2013 yılında Aston Villa

4 Ağustos 2014 yılında Hellas Verona

1 Şubat 2015 yılında Aston Villa

2 Şubat 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2015 yılında Aston Villa

9 Temmuz 2015 yılında Eibar

1 Temmuz 2017 yılında Levante

29 Ağustos 2019 yılında Rayo Vallecano

21 Temmuz 2020 yılında Levante

1 Ekim 2020 yılında Girona FC

7 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

16 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

Antonio Luna kimdir

Antonio Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Luna şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Luna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Luna nereli

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