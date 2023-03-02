Antonio Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Moyano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Moyano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Moyano 13 Temmuz 2000 tarihinde Montilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Moyano Carrasquilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Moyano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Antonio Moyano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Moyano'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Moyano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/antoniomoyano10

http://www.instagram.com/antoniomoyano10/

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Antonio Moyano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Moyano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Moyano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Moyano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Córdoba CF

1 Ağustos 2020 yılında Córdoba CF B

22 Temmuz 2021 yılında Alcorcón

Antonio Moyano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Moyano şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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