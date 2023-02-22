Antonio Rojano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Rojano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Rojano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Rojano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Rojano 27 Nisan 1991 tarihinde Salliquelo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Raúl Rojano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Rojano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Rojano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 24 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Antonio Rojano'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Rojano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Rojano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Rojano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Rojano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında Gimnasia

1 Ağustos 2011 yılında San Carlos

30 Haziran 2012 yılında Gimnasia

18 Ocak 2013 yılında Italiano

26 Ocak 2016 yılında Real Potosí

22 Ağustos 2017 yılında Hamilton Acad.

28 Ağustos 2018 yılında Burgos CF

23 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

24 Ağustos 2019 yılında Niki Volou

Antonio Rojano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Rojano şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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