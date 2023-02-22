Antonios Moudatsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonios Moudatsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonios Moudatsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonios Moudatsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonios Moudatsos 28 Temmuz 2002 tarihinde Rhodes şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνιος Μουδάτσος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonios Moudatsos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonios Moudatsos'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Antonios Moudatsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonios Moudatsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Diagoras
Antonios Moudatsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonios Moudatsos şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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