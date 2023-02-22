Antonios Moudatsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonios Moudatsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonios Moudatsos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonios Moudatsos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.