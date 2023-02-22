Antonis Anastasiou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Anastasiou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Anastasiou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Anastasiou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Anastasiou 13 Eylül 1996 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Αναστασίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Anastasiou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonis Anastasiou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Anastasiou'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonis Anastasiou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Anastasiou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Anastasiou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Anastasiou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U20

1 Eylül 2015 yılında Acharnaikos

1 Temmuz 2017 yılında AOK Kerkyra

11 Eylül 2019 yılında Doxa Dramas

22 Eylül 2020 yılında AO Egaleo

7 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Antonis Anastasiou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Anastasiou şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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