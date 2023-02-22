Antonis Baliktsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Baliktsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Baliktsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Baliktsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Baliktsis 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Μπαλικτσής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Baliktsis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Antonis Baliktsis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Baliktsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Baliktsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Baliktsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Baliktsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Thermaikos

31 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Antonis Baliktsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Baliktsis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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