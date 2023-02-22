Antonis Bourselis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Bourselis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Bourselis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Bourselis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Bourselis 6 Temmuz 1994 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Μπουρσέλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Bourselis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonis Bourselis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonis Bourselis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonis Bourselis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Bourselis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Bourselis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Bourselis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2013 yılında Ergotelis

15 Ocak 2014 yılında PAO Krousona

30 Haziran 2014 yılında Ergotelis

22 Ocak 2016 yılında OFI Girit

10 Eylül 2017 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Almyros Gaziou

1 Ocak 2023 yılında PAE Chania

Antonis Bourselis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Bourselis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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