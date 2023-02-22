Antonis Dentakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonis Dentakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonis Dentakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonis Dentakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonis Dentakis 13 Mart 1995 tarihinde Chania şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αντώνης Ντεντάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonis Dentakis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Antonis Dentakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonis Dentakis'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonis Dentakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonis Dentakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonis Dentakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonis Dentakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Platanias

23 Ocak 2015 yılında PGS Kissamikos

30 Haziran 2015 yılında Platanias

6 Eylül 2015 yılında AEEK SYNKA

1 Temmuz 2017 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2022 yılında APO Levadiakos

Antonis Dentakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonis Dentakis şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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